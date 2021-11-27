Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2.lig maçları

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FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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