Fabrika Voleybol artık Van'da!

Dumlupınar Ortaokulu’nda gerçekleşen açılışa Fabrika Voleybol Koordinatörü Fuat Fırat, Fabrika Voleybol Okul ve Kulüp Yönetmeni Raşit Berk İnanç, İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, Van Voleybol İl Temsilcisi Erhan Gürgiç, Büyükşehir Belediyespor Kulüp yöneticisi Ruşen Alpaslan, İdari Antrenör Necip Arman, Antrenör Yavuz Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okulun spor salonuna kurulan mini voleybol sahalarında, 6-12 yaş arası çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Sporcuların tüm malzemelerinin Türkiye Voleybol federasyonu tarafından karşılanacağı açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı İdari Antrenörü Necip Arman, ilin voleybol gelişimi açısından büyük öneme sahip olan voleybol okulunun kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Antrenör Arman, "Uzun süredir beklediğimiz voleybol okulu, ilimize kazandırıldı. Konum olarak Hacıbekir Mahallesi'nde olması da buradaki gençlerimiz için ayrıca bir şans. Şimdiden yoğun bir ilgi görmekteyiz. Umarım bu sayede ilimizde üst düzey liglerde oynayabilecek voleybolcular yetiştireceğiz" dedi. İHA