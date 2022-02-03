Taraftarlar büyük maçı heyecanla bekliyor. Pki Eyüpspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Eyüpspor - Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta?

23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak" denildi.