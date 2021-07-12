EURO 2020 şampiyonu kim oldu? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçını kim kazandı?

EURO 2020 şampiyonu kim oldu? Türkiye’nin katıldığı ancak yoluna erken veda ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında final heyecanı vardı. İtalya ile İngiltere’nin kıyasıya yarıştığı EURO 2020 final maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

SPOR 12.07.2021, 11:32
EURO 2020 şampiyonu kim oldu? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçını kim kazandı?

EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final mücadelesinde İngiltere'yi penaltılarda 3-2 geçen İtalya, maç sonu düzenlenen törenle kupasına kavuştu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçı sonrası düzenlenen törende, 53 yıl aranın ardından tarihinde ikinci şampiyonluğuna ulaşan İtalya'nın oyuncu ve teknik ekibine kupa ile madalyalarını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti. Kaptan Giorgio Chiellini'nin önderliğinde kupayı kaldıran İtalyan oyuncular, havai fişek gösterisinin de yapıldığı tören sırasında büyük sevinç yaşadı.

Törende, turnuvada ilk kez finale kalma başarısı gösteren İngiltere'nin oyuncuları ve teknik ekibine de ikincilik madalyaları verildi. Öte yandan, final maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

EURO 2020 İtalya-İngiltere Final maçı geniş özeti
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı ikinci yarısı
48. dakikada kontratakla etkili olan İngiltere'de topla buluşan Raheem Sterling, İtalyan savunma oyuncuları Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Hollandalı hakem Kuipers, oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.

50. dakikada ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan frikik atışı kazanan İtalya'da Federico Chiesa'nın falsolu vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

62. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Chiesa'nın çalımlarla İngiltere defansını geçmesinin ardından köşeye giden yerden sert şutunda, meşin yuvarlağı İngiltere kalecisi Jordan Pickford son anda çeldi.

67. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan İtalya'da Domenico Berardi'nin ortası sonrası oluşan karambolde Marco Verratti'nin kafa vuruşunda top, İngiltere kalecisi Pickford'un müdahalesiyle direkten döndü. Bonucci, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi. Avrupa Şampiyonası'nda 18. maçına çıkarak İtalya formasını turnuvada en çok giyen oyuncu olan Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da kazandı.

74. dakikada İtalya'da Verratti'nin orta sahadan uzun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berardi, düzgün bir vuruş yapamadı ve top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1 sona eren final karşılamasında, uzatma bölümüne geçildi.

97. dakikada İngiltere'de Kalvin Phillips'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti ve uzatmaların ilk bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

107. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden serbest vuruş kazanan İtalya'da topun başına geçen Bernardeschi'nin sert şutunda, İngiltere kalecisi Pickford meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

EURO 2020 İtalya İngiltere final maçı fenaltı golleri
Kalan dakikalarda gol olmayınca, finalde penaltı atışlarına geçildi.

İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı.

İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı.

Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, 86. dakikada saha içine izinsiz giren bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzun uğraşların ardından durdurularak sahadan çıkarıldı.yeniakit

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