Engelli judoculardan büyük başarı
Malatyalı iki judocu Aydın'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.
Malatya’dan Türkiye Şampiyonası’na katılan sporcularından 57 kilogramda Beyza Çolak Türkiye ikincisi ve Sedat Toksöz ise Türkiye üçüncüsü oldu.İki başarılı sporcu milli takıma da seçildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 11-13 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yaş Grupları Judo Türkiye Şampiyonası yapıldı. 3 gün süren şampiyonaya 26 ilden 56 kulüp ve 147 sporcu katıldı. Müsabakalar aynı zamanda 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları öncesi milli takım seçmeleri de gerçekleştirildi.
Düzenlenen müsabakaya Malatya’dan katılan sporcularından 57 Kilogramda Beyza Çolak Türkiye ikincisi ve Sedat Toksöz ise Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Şampiyonası’ndan başarılı dönen iki başarılı sporcu milli takıma da seçildi. Sporculara Malatya Gençlik ve spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca hediye verileceği öğrenildi.
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|25
|60
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|25
|40
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|25
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|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
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|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
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|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Tuzlaspor
|22
|30
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|24
|30
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|21
|28
|13. Keçiörengücü
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|28
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|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
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|43
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|41
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|39
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|37
|8. Tottenham
|22
|36
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|24
|33
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|22
|27
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|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
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|25
|24
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|23
|23
|16. Everton
|22
|22
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|23
|21
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|17
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