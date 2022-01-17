Eksi 25 derece soğukta Artos Dağı'na tırmandılar

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri geleneksel zire tırmanışlarına ara vermeden devam ediyor. Başta Van olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerindeki dağlara tırmanış gerçekleştiren doğaseverler, ‘8 zirve kış tırmanışları’ kapsamında ilk tırmanışlarını eksi 25 derece soğukta 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı’na gerçekleştirdi.

2022 yılı programları çerçevesinde en az 8 zirve kış tırmanışı hedeflediklerini ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “İlkini pazar günü bölgenin en yüksek dağları arasında yer alan ve en uzun parkura sahip aynı zamanda görsellik bakımından en güzel dağ olan Artos Dağı zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Saat 06.00’da Van'dan hareket ederek Gevaş ilçesine geldik. 07.30 itibariyle tırmanışımız başladı. Saat 14.30 itibarıyla zirveye ulaştık.

Zirvede hava gayet güzeldi. Bu nedenle zirvede yaklaşık 40 dakika zaman geçirdik. Burada bol bol fotoğraf çektik ve yine aynı rotamızı kullanarak üç saatte başladığımız yere ulaştık. Bu etkinliklerimiz sadece bir zirve tırmanışı değil aynı zamanda arama kurtarma ekibimizin kondisyonunu sağlamak, zamanı tasarruflu kullanmak, rota ve çığ alanlarını öğrenmek ile beraber bir ihtiyaç durumunda ekibimizin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını sağmak için gerekli antrenman şeklinde geçiyor” dedi.

Kış zirve tırmanışı çerçevesinde etkinliklerinin devam ettiğinin altını çizen Ömer Demez, “Geleneksel hale gelen her yıl şubat ayının ilk haftasında yaptığımız Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı tırmanışını bu yıl 5- 6 Şubat 2022’de gerçekleştireceğiz. Bunun için hem ön hazırlık hem de motivasyon konusunda tırmanışlar devam edecektir. Zirve tırmanışı hayali olan bütün doğaseverler ve dağcı arkadaşlarımızın etkinliklerimize katılmalarını bekliyoruz.

Dağlar kişinin ufkunu geliştiriyor. Dünyaya bakış açısını değiştiriyor. İnsan daha sakin, daha duyarlı olabiliyor. Her canlının yaşama hakkına saygı duyma düşüncesi gelişiyor. Zihinsel ve fiziksel olarak insana büyük bir katkı sunuyor” şeklinde konuştu.İHA