Derbilerde deplasman seyircisi alınmayacak

İstanbul Valiliği, kulüplerin istekleri ve kabulleri doğrultusunda İstanbul'un üç büyüğünün arasında oynanacak maçlarda deplasman seyircisi olmayacağını açıkladı.

SPOR 29.09.2022, 12:34
Derbilerde deplasman seyircisi alınmayacak

İstanbul Valiliği; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak tüm maçlara, kulüplerin isteği ve kabulü doğrultusuna deplasman seyircisi yasağı getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği: Kararı kulüpler istedi
Valilik'ten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda,

İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ensonhaber

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