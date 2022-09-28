Büyükşehir U-14 Futbol Takımı ilk maçına çıkıyor

Lige 3 puanla başlamayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U-14 Futbol Takımı, sezonun ilk karşılaşması olan Özalp Gençlikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Yerel U-14 yaş kategorisi liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U-14 takımı, 2022-2023 sezonu ilk maçı hazırlıklarına başladı.

1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Özalp Gençlikspor maçına İŞGEM semt sahasında Teknik Sorumlular Engin Kürekçi ve Adem Çetin eşliğinde başlayan kırmızı siyahlılar hafta sonu yapılacak maçı galibiyetle tamamlayıp lige avantajlı başlamayı hedefliyor. Çalışmalar çift idman, hücum çalışması ve çift kale maçla tamamlanırken genç futbolculara teknik ekip tarafından da karşılaşma ile ilgili notlar aktarıldı.iha