Büyükşehir Kadın Futbol Takımı Vanspor'u 5-0 yendi
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sezonun ikinci maçında Vanspor Kadın Futbol Takımını 5-0 mağlup etti.
2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadeleler devam ediyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadınlar Futbol Takımı, sezonun 2. maçında İŞGEM Semt Sahasında Vanspor'u konuk etti. Oldukça çekişmeli başlayan maçın ilk dakikalarında kontrollü bir oyun sergileyen Büyükşehir Belediyesi, Rüveyda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golle beraber maça ağırlığını koyan Büyükşehir, bu kez sahneye takımın yıldız golcüsü Aycan Arda çıktı. Ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Arda skoru 2-0 yaptı.
Maçın ikinci yarında rahat bir oyun sergileyen kırmızı siyahlılar, üst üste bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. Maçın 63. dakikasında Vanspor'un atağının kontraya dönüşmesi ile gole yaklaşan Büyükşehir Belediyesi art arda Aycan'ın iki, Rüveyda’nın bir vuruşu da direğe takıldı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra golcü Aycan yeniden sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.
Maçın 77. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aycan, kendisinin 3 takımının 4. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda da mücadele üstünlüğünü koruyan Büyükşehir Belediyesi, ceza sahasının sağ çaprazdan kazandığı frikiği Aycan'ın ayağından gole çevirerek maçın skorunu belirledi.
Büyükşehir Belediyesi, bu skorla puanını 6'ya çıkartarak maç eksiği ile 2. sırada yer aldı.
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