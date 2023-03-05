Bursaspor maçında Amedspor'a saldırı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23'üncü haftasında Bursaspor ile Amedspor'un bugün 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi sahada kavga çıktı.

Amedspor'un resmi sosyal medya hesaplarından maç öncesinde sahanın ve tribünlerin karıştığı görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda "Bursa'da futbol ekibimizin sahaya çıktığı sırada Bursaspor oyuncuları tarafından ekibimize yapılan saldırı ve saha olayları..." ifadeleri kullanıldı.

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarları sloganlar atmaya başladı. Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. Bursasporlu oyuncuların Amedsporlu oyuncuların üzerine yürüdüğü görüldü. Saldırıyı çevik kuvvet polisleri ayırmaya çalıştı. Olay sonrası her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe ve fişekler atıldı.

Olaylı başlayan maçta ilk golü 28'inci dakikada Bursaspor oyuncusu Çağatay Yılmaz attı. İkinci gol 81'inci dakikada yine Bursasporlu Enver Cenk Şahin'den geldi. Bu golle Bursaspor 2-0 öne geçmiş oldu.

Amedsporlu Mehmet Gürkan Öztürk maçın son dakikalarında (89) attığı golle skoru 2-1'e çıkardı. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Amedspor'un ırkçı saldırılar altında Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından ligde ilk sırada 44 puanla Çorumspor yer alıyor. Şanlıurfaspor ve Amedspor ise 41 puanla 2 ve 3. sıraları paylaşıyor.

Maç sonrası tribünlerden sahaya su şişesi ve torpil atılmaya devam edildi. Soyunma odası koridorlarında Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personeli ve emniyet görevlileri futbolculara saldırdı.

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, yaşanan saldırılara ilişkin, "Dünden beri yaşanan bütün barbarlığa, saldırılara, müdahalesizliğe TFF Başkanı'nın telefonunu kapatmasına, hakemin maçı tatil etmesi için birinin ölmesini beklemesine rağmen sahada korkusuzca mücadele eden aslanlarımızı hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ederim" dedi.

Dün gece yine bir grup Bursaspor taraftarı, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlar atmış, Mehter Marşı çalmıştı. Havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. duvaR