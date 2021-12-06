Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Pazartesi

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 6 Aralık Pazartesi hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

Bugün hangi maçlar var?

⚽️ 14:30 | Hellas Verona vs Cagliari | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 15:00 | Lille vs Monaco | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 15:00 | West Bromwich vs Crystal Palace | S Sport

⚽️ 15:30 | Paderborn vs Nürnberg | S Sport 2

⚽️ 16:00 | Granada vs Huesca | Spor Smart

⚽️ 16:00 | Altınordu vs Keçiören | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 16:00 | Antalyaspor vs Ankaragücü | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 17:00 | Bordeaux vs Brest | beIN SPORTS MAX HD 2

⚽️ 17:00 | Roma vs Sassuolo | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 17:00 | Udinese vs Atalanta | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 17:15 | Sheffield United vs Leicester City | S Sport

⚽️ 17:30 | Werder Bremen vs Stuttgart | S Sport 2

⚽️ 18:15 | Osasuna vs Real Betis | Spor Smart

⚽️ 19:00 | Reims vs Nice | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 19:00 | Denizlispor vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 19:00 | Adana Demirspor vs Akhisarspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 19:30 | Tottenham vs Arsenal | S Sport

⚽️ 20:00 | Crotone vs Napoli | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 20:00 | Schalke 04 vs Bayer Leverkusen | S Sport 2

⚽️ 20:30 | Villarreal vs Elche | Spor Smart

⚽️ 22:15 | Liverpool vs Wolverhampton | S Sport

⚽️ 22:45 | Sampdoria vs Milan | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 23:00 | Metz vs Lyon | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 23:00 | Alaves vs Real Sociedad | Spor Smart