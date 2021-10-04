Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı.

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? hangi maç saat kaçta başlıyor? 4 Ekim 2021

4 EYLÜL 2021 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Eibar - Leganes İspanya

La Liga 2 La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

17:00 Wimbledon - Oxford United

İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2

17:00 Operario - Vitoria

Brezilya Serie B Bilyoner TV

17:30 Almere - Oss Hollanda

Eerste Divisie Bilyoner TV

19:00 Güney Kıbrıs - Rusya

2022 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

19:00 Letonya - Norveç

2022 Dünya Kupası Eleme S Sport 2, S Sport Plus

19:00 Katar - Portekiz

Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:00 İrlanda - Azerbaycan

2022 Dünya Kupası Eleme S Sport PlusS SportCBC Sport

19:00 Magdeburg - Kaiserslautern

Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube

19:00 Antalyaspor - Ç.Rizespor

Hazırlık Maçı Çaykur Rizespor Youtube

19:15 Cartagena - Real Sociedad B İspanya

La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

19:15 Tenerife - Ponferradina İspanya

La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:45 Cebelitarık - Türkiye

2022 Dünya Kupası Eleme TRT 1

21:45 Faroe Adaları - Danimarka

2022 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

21:45 Hollanda - Karadağ

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45 Slovakya - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

21:45 Ukrayna - Fransa

2022 Dünya Kupası Eleme S Sport PlusS Sport

22:00 Almeria - Malaga İspanya

La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00 Fuenlabrada - Lugo İspanya

La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15 Nautico - Guarani Brezilya

Serie B Bilyoner TV