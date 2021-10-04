Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim 2021
Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Ekim 2021
Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı.
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? hangi maç saat kaçta başlıyor? 4 Ekim 2021
4 EYLÜL 2021 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 Eibar - Leganes İspanya
La Liga 2 La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
17:00 Wimbledon - Oxford United
İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2
17:00 Operario - Vitoria
Brezilya Serie B Bilyoner TV
17:30 Almere - Oss Hollanda
Eerste Divisie Bilyoner TV
19:00 Güney Kıbrıs - Rusya
2022 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
19:00 Letonya - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme S Sport 2, S Sport Plus
19:00 Katar - Portekiz
Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:00 İrlanda - Azerbaycan
2022 Dünya Kupası Eleme S Sport PlusS SportCBC Sport
19:00 Magdeburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube
19:00 Antalyaspor - Ç.Rizespor
19:15 Cartagena - Real Sociedad B İspanya
La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
19:15 Tenerife - Ponferradina İspanya
La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:45 Cebelitarık - Türkiye
2022 Dünya Kupası Eleme TRT 1
21:45 Faroe Adaları - Danimarka
2022 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
21:45 Hollanda - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45 Slovakya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
21:45 Ukrayna - Fransa
2022 Dünya Kupası Eleme S Sport PlusS Sport
22:00 Almeria - Malaga İspanya
La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00 Fuenlabrada - Lugo İspanya
La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15 Nautico - Guarani Brezilya
Serie B Bilyoner TV
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1