Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 kasım pazar 2021

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 30 Kasım hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

13:00

Tunus - Moritanya

FIFA Arab Cup

13:00

Kasımpaşa - Alanya Kestel

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:00

Altay - Manisa FK

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

15:00

Bursaspor - Kırşehir Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

16:00

Irak - Umman

FIFA Arab Cup

17:00

M.Başakşehir - Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

18:00

Türkiye - İsrail

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

19:00

Adana Demirspor - Serik Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

19:30

Katar - Bahreyn

FIFA Arab Cup

20:00

Tuzlaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

20:00

Cremonese - Frosinone

İtalya Serie B

20:00

Pisa - Perugia

İtalya Serie B

20:30

Atalanta - Venezia

İtalya Serie A

20:30

Fiorentina - Sampdoria

İtalya Serie A

21:00

Antalyaspor - Amedspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

22:00

BAE - Suriye

FIFA Arab Cup