Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül 2021
Dünya genelinde en sevilen spor dalı olan futbol tüm heyecanı ile son hız devam ediyor. Ligler'in başlaması ile heyecan iyice artmaya başladı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK), UEFA Gençlik Ligi ve daha birçok maç, futbol severlerin karşısına çıkacak. peki, Bugün hangi maçlar var? hangi takım kime karşı oynayacak? Hepsi ve daha fazlası haberin detaylarında...
Dünya genelinde en sevilen spor dalı olan futbol tüm heyecanı ile son hız devam ediyor. Ligler'in başlaması ile heyecan iyice artmaya başladı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK), UEFA Gençlik Ligi ve daha birçok maç, futbol severlerin karşısına çıkacak. peki, Bugün hangi maçlar var? hangi takım kime karşı oynayacak? Hepsi ve daha fazlası haberin detaylarında...
Bugün için açıklanan maç programı sporseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Son dakika paslar, çalımlar ve goller için futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için TV karşısına geçecek.
29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar
01:00
Nautico - CRB
Brezilya Serie B
03:00
O'Higgins - Huachipato
Şili Primera Ligi
03:30
Atletico Mineiro - Palmeiras
Copa Libertadores Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
03:30
Coritiba - Confianca
Brezilya Serie B
03:30
Vila Nova - Operario
Brezilya Serie B
13:00
Çankaya FK - Ofspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:00
Samgurali - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00
Samtredia - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00
Shukura Kobuleti - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00
Manchester Utd - Villarreal
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
15:30
Hendekspor - 52 Orduspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
17:00
Juventus - Chelsea
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:45
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
17:45
Al Nasr - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Lokomotif Tiflis - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
18:00
Rakow Czestochowa - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
19:00
Erokspor - Osmaniyespor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:45
Atalanta - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Zenit - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Dila Gori - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Al Ain - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
20:00
Khorfakkan - Emirates Club
BAE Arap Körfez Ligi
21:45
Fulham - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Bayern Münih - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Benfica - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Juventus - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Manchester United - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Salzburg - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Wolfsburg - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Santiago Wanderers - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0