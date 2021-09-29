Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül 2021

Dünya genelinde en sevilen spor dalı olan futbol tüm heyecanı ile son hız devam ediyor. Ligler'in başlaması ile heyecan iyice artmaya başladı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK), UEFA Gençlik Ligi ve daha birçok maç, futbol severlerin karşısına çıkacak. peki, Bugün hangi maçlar var? hangi takım kime karşı oynayacak? Hepsi ve daha fazlası haberin detaylarında...

Bugün için açıklanan maç programı sporseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Son dakika paslar, çalımlar ve goller için futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için TV karşısına geçecek.

29 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar

01:00

Nautico - CRB

Brezilya Serie B

03:00

O'Higgins - Huachipato

Şili Primera Ligi

03:30

Atletico Mineiro - Palmeiras

Copa Libertadores Yarı Final

S Sport Plus, S Sport

03:30

Coritiba - Confianca

Brezilya Serie B

03:30

Vila Nova - Operario

Brezilya Serie B

13:00

Çankaya FK - Ofspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:00

Samgurali - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Samtredia - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Shukura Kobuleti - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Manchester Utd - Villarreal

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

15:30

Hendekspor - 52 Orduspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

17:00

Juventus - Chelsea

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:45

Ajman Club - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

17:45

Al Nasr - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Lokomotif Tiflis - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Rakow Czestochowa - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

19:00

Erokspor - Osmaniyespor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:45

Atalanta - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Zenit - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00

Dila Gori - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Al Ain - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

20:00

Khorfakkan - Emirates Club

BAE Arap Körfez Ligi

21:45

Fulham - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Bayern Münih - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Benfica - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Juventus - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Manchester United - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Salzburg - Lille

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Wolfsburg - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Santiago Wanderers - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi