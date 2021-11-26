Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 kasım 2021

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 26 Kasım hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

26 Kasım 2021 20:00

ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

26 Kasım 2021 20:00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ALTAY

27 Kasım 2021 13:30

FRAPORT TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

27 Kasım 2021 16:00

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR

27 Kasım 2021 19:00

BEŞİKTAŞ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR

28 Kasım 2021 13:30

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

28 Kasım 2021 16:00

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş.

28 Kasım 2021 16:00

DEMİR GRUP SİVASSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR

28 Kasım 2021 19:00

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş.

29 Kasım 2021 20:00

GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.