Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül 2021

Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 26 eylül pazar bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bakalım bu skorlar önümüzdeki maçlarda nasıl değişikliklere uğrayacak.

26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

13.30

Giresunspor-Kayserispor

beIN Sports 1

13.30

Bandırmaspor-Altınordu

TRT Spor

13.30

Juventus-Sampdoria

S Sport 2

16.00

Menemenspor-Eyüpspor

TRT Avaz

16.00

İstanbulspor-Balıkesirspor

TRT Spor

16.00

Başakşehir-Çaykur Rizespor

beIN Sports 2

16.00

Udinese-Fiorentina

S Sport 2

16.00

Southampton-Wolverhampton

S Sport

16.00

Hatayspor-Fenerbahçe

beIN Sports 1

17.15

Barcelona-Levante

Spor Smart

18.30

Arsenal-Tottenham

S Sport

19.00

Bursaspor-Ankaragücü

TRT Spor

19.00

Galatasaray-Göztepe

beIN Sports 1

19.00

Lazio-Roma

S Sport 2

19.30

Real Sociedad-Elche

Spor Smart

21.45

Napoli-Cagliari

S Sport 2

21.45

Marsilya-Lens

beIN Connect

22.00

Real Betis-Getafe

Spor Smart