Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül 2021
Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler bu akşam heyecanlar en üst sınıra çıkacak. 26 eylül pazar bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?
Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 26 eylül pazar bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bakalım bu skorlar önümüzdeki maçlarda nasıl değişikliklere uğrayacak.
26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var?
13.30
Giresunspor-Kayserispor
beIN Sports 1
13.30
Bandırmaspor-Altınordu
TRT Spor
13.30
Juventus-Sampdoria
S Sport 2
16.00
Menemenspor-Eyüpspor
TRT Avaz
16.00
İstanbulspor-Balıkesirspor
TRT Spor
16.00
Başakşehir-Çaykur Rizespor
beIN Sports 2
16.00
Udinese-Fiorentina
S Sport 2
16.00
Southampton-Wolverhampton
S Sport
16.00
Hatayspor-Fenerbahçe
17.15
Barcelona-Levante
Spor Smart
18.30
Arsenal-Tottenham
S Sport
19.00
Bursaspor-Ankaragücü
TRT Spor
19.00
Galatasaray-Göztepe
beIN Sports 1
19.00
Lazio-Roma
S Sport 2
19.30
Real Sociedad-Elche
Spor Smart
21.45
Napoli-Cagliari
S Sport 2
21.45
Marsilya-Lens
beIN Connect
22.00
Real Betis-Getafe
Spor Smart
Son yaz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Son yaz dizisinin konusu ne? Son yaz dizisinin oyuncuları kim? Son Yaz Dizisinin yeni bölüm Fragmanı
25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Hekimoğlu Trabzon
|4
|10
|2. Sivas Belediyespor
|3
|9
|3. Bodrumspor
|3
|9
|4. Ankaraspor
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Çorum FK
|4
|6
|9. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Turgutluspor
|4
|1
|16. Diyarbekirspor
|3
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|18. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|19. Adıyaman FK
|4
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Adana Demirspor
|7
|9
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Gençlerbirliği
|7
|8
|10. Boluspor
|6
|7
|11. Samsunspor
|5
|7
|12. Altınordu
|7
|7
|13. Menemenspor
|6
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Balıkesirspor
|5
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Bursaspor
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Tottenham
|5
|9
|11. Watford
|6
|7
|12. Leicester City
|6
|7
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0