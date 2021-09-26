Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül 2021

Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler bu akşam heyecanlar en üst sınıra çıkacak. 26 eylül pazar bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?    

SPOR 26.09.2021, 13:37
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Eylül 2021

Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 26 eylül pazar bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?    

Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bakalım bu skorlar önümüzdeki maçlarda nasıl değişikliklere uğrayacak.

26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

13.30  

Giresunspor-Kayserispor    

beIN Sports 1
13.30  

Bandırmaspor-Altınordu    

TRT Spor
13.30  

Juventus-Sampdoria    

S Sport 2

16.00  

Menemenspor-Eyüpspor    

TRT Avaz

16.00  

İstanbulspor-Balıkesirspor    

TRT Spor

16.00  

Başakşehir-Çaykur Rizespor  

beIN Sports 2

16.00  

Udinese-Fiorentina    

S Sport 2

16.00  

Southampton-Wolverhampton    

S Sport

16.00  

Hatayspor-Fenerbahçe    

beIN Sports 1

17.15  

Barcelona-Levante    

Spor Smart

18.30  

Arsenal-Tottenham    

S Sport

19.00  

Bursaspor-Ankaragücü    

TRT Spor

19.00  

Galatasaray-Göztepe    

beIN Sports 1

19.00  

Lazio-Roma    

S Sport 2

19.30  

Real Sociedad-Elche    

Spor Smart

21.45  

Napoli-Cagliari    

S Sport 2

21.45  

Marsilya-Lens    

beIN Connect

22.00  

Real Betis-Getafe    

Spor Smart

#spor #futbol #maç #galatasary #FENERBAHÇE #Barcelona
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Hekimoğlu Trabzon 4 10
2. Sivas Belediyespor 3 9
3. Bodrumspor 3 9
4. Ankaraspor 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Çorum FK 4 6
9. Etimesgut Belediyespor 3 6
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Turgutluspor 4 1
16. Diyarbekirspor 3 1
17. Ergene Velimeşespor 3 1
18. Kahramanmaraşspor 3 0
19. Adıyaman FK 4 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 7 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0