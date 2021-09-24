Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2021
Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 24 eylül cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta? Altay - Beşiktaş maçı ne zaman başlıyor? Altay - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor? Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman başlıyor? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı saat kaçta başlıyor? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa eleme maçları ve liglerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. Futbol severlerin en merak ettiği soru ise bugün hangi maçlar var? Spor gündemini yakından takip eden spor severler için maç haberlerini her gün sizler için yayınlıyoruz. 24 eylül cuma bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?Altay - Beşiktaş maçı ne zaman başlıyor? Altay - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor? Altay - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman başlıyor?Kocaelispor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı saat kaçta başlıyor? Kocaelispor - Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Tüm dünyada yoğun bir ilgi gören futbol maçları Avrupa eleme ve süper lig maçlarına başladı. Bugün yapılacak maçların sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor.
24 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:15
Royal Pari - Nacional Potosi
Bolivya Premier Ligi
01:00
CSA - Botafogo SP
Brezilya Serie B
02:00
San Martin - Cesar Vallejo
Peru Primera-Apertura
02:30
Wilstermann - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi
03:30
Penarol - Atletico PR
Copa Sudamericana Yarı Final
S Sport Plus, S Sport
05:00
Pachuca - Necaxa
Meksika Premier Ligi - Clausura
13:00
Shimizu S Pulse - Vissel Kobe
Japonya J.League
14:45
Albirex Niigata - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Young Lions - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
17:45
Bani Yas - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
17:45
Khorfakkan - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Telavi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Torpedo Kutaisi - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Pohronie - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
FK Panevezys - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
19:00
Gornik Leczna - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
19:10
St.Polten - Amstetten
Avusturya 1. Ligi
19:30
Heidenheim - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2
19:30
Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3
19:30
Aus Lustenau - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
19:30
BW Linz - Horn
Avusturya 1. Ligi
19:30
Kapfenberg Bulls - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
19:30
Liefering - Dornbirn
Avusturya 1. Ligi
20:00
Altay - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Dinamo Tiflis - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Dinamo Batum - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Kocaelispor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Al Sharjah - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
20:00
Emirates Club - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
20:00
Orgryte - Eskilstuna United
İsveç Superettan
20:00
Danimarka 1. Ligi
20:00
Koge - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
20:00
Rapid Bükreş - Voluntari
Romanya Liga 1
20:00
Gomel - Brest
Belarus Vysshaya Liga
21:00
Real Sociedad B - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
21:00
Sporting Lisbon - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport Plus
21:00
Almere - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
ADO Den Haag - Roda
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Eindhoven - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Excelsior - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
21:00
FC Emmen - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
21:00
De Graafschap - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Oss - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
21:00
SC Telstar - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
21:00
VVV Venlo - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Lierse - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
21:30
Greuther Fürth - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2
21:30
Jagiellonia - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
21:45
Club Brugge - Leuven
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3
21:45
Bohemians 1905 - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
21:45
Derry City - Longford
İrlanda Premier Ligi
21:45
Dundalk - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
21:45
St. Patricks - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
21:45
Waterford - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
21:45
Arbroath - Kilmarnock
İskoçya Championship
22:00
Almeria - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
WBA - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 3
22:00
JDA Dijon - Valenciennes
Fransa Ligue 2
22:00
Nancy - Amiens
Fransa Ligue 2
22:00
Nimes - Le Havre
Fransa Ligue 2
22:00
Niort - Paris FC
Fransa Ligue 2
22:00
Pau - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
22:00
Quevilly Rouen - Guingamp
Fransa Ligue 2
22:00
Rodez - Grenoble
Fransa Ligue 2
22:00
Sochaux - Auxerre
Fransa Ligue 2
23:15
Gil Vicente - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus
Asgari ücret zammı 2022 yılında ne kadar olacak? 2022 evli asgari ücret maaşı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret ne kadar?
23 eylül perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Süper LİG maçları ne zaman başlıyor? Eleme maçları ne zaman var? Hangi maç Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç saat kaçta?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0