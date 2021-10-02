Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2021
Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı.
Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı.
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2021
13.30
Konyaspor-Alanyaspor
beIN Sports 1
13.30
Tuzlaspor-Keçiörengücü
beIN Max / TRT Spor
14.30
Fortuna Düsseldorf-Paderborn
beIN Connect
14.30
Holstein Kiel-Hansa Rostock
beIN Connect
14.30
Regensburg-Karlsruhe
beIN Connect
14.30
Manchester United-Everton
S Sport
15.00
Osasuna-Rayo Vallecano
Spor Smart
16.00
Salernitana-Genoa
S Sport 2
16.00
Kayserispor-Trabzonspor
beIN Sports 1
16.00
Göztepe-Giresunspor
beIN Sports 2
16.00
Balıkesirspor-Gençlerbirliği
beIN Max / TRT Spor
16.30
Dortmund-Augsburg
beIN Connect
16.30
Hertha Berlin-Freiburg
beIN Connect
16.30
Stuttgart-Hoffenheim
beIN Connect
16.30
Wolfsburg-Mönchengladbach
beIN Connect
17.00
Burnley-Norwich City
S Sport +
17.00
S Sport
17.00
Leeds United-Watford
S Sport +
17.00
Wolverhampton-Newcastle
S Sport +
17.15
Mallorca-Levante
Spor Smart
18.00
Montpellier-Strasbourg
beIN Connect
19.00
Torino-Juventus
S Sport 2
19.00
Beşiktaş-Sivasspor
beIN Sports 1
19.00
Kocaelispor-İstanbulspor
beIN Max / TRT Spor
19.00
Adanaspor-Bandırmaspor
beIN Max 2 / TRT Avaz
19.30
Cadiz-Valencia
Spor Smart
19.30
Leipzig-Bochum
beIN Connect
19.30
Brighton-Arsenal
S Sport
20.00
Porto-Paços Ferreira
S Sport +
21.30
Nürnberg-Hannover
beIN Connect
21.45
Sassuolo-Inter
S Sport 2
22.00
Atletico Madrid-Barcelona
Spor Smart
22.00
Nice-Brest
beIN Connect
22.30
Arouca-Sporting Lisbon
S Sport +
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1