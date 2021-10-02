Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 

SPOR 02.10.2021, 08:23
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2021

13.30    

Konyaspor-Alanyaspor    

beIN Sports 1
13.30    

Tuzlaspor-Keçiörengücü    

beIN Max / TRT Spor
14.30    

Fortuna Düsseldorf-Paderborn    

beIN Connect
14.30    

Holstein Kiel-Hansa Rostock    

beIN Connect
14.30    

Regensburg-Karlsruhe  

beIN Connect
14.30    

Manchester United-Everton    

S Sport
15.00    

Osasuna-Rayo Vallecano    

Spor Smart
16.00    

Salernitana-Genoa    

S Sport 2
16.00    

Kayserispor-Trabzonspor    

beIN Sports 1
16.00    

Göztepe-Giresunspor  

beIN Sports 2
16.00    

Balıkesirspor-Gençlerbirliği    

beIN Max / TRT Spor
16.30    

Dortmund-Augsburg    

beIN Connect
16.30    

Hertha Berlin-Freiburg    

beIN Connect
16.30    

Stuttgart-Hoffenheim    

beIN Connect
16.30    

Wolfsburg-Mönchengladbach    

beIN Connect
17.00    

Burnley-Norwich City    

S Sport +
17.00    

Chelsea-Southampton    

S Sport
17.00    

Leeds United-Watford    

S Sport +
17.00    

Wolverhampton-Newcastle    

S Sport +
17.15    

Mallorca-Levante    

Spor Smart
18.00    

Montpellier-Strasbourg    

beIN Connect
19.00    

Torino-Juventus    

S Sport 2
19.00    

Beşiktaş-Sivasspor    

beIN Sports 1
19.00    

Kocaelispor-İstanbulspor    

beIN Max / TRT Spor
19.00    

Adanaspor-Bandırmaspor    

beIN Max 2 / TRT Avaz
19.30    

Cadiz-Valencia    

Spor Smart
19.30    

Leipzig-Bochum    

beIN Connect
19.30    

Brighton-Arsenal    

S Sport
20.00    

Porto-Paços Ferreira    

S Sport +
21.30    

Nürnberg-Hannover    

beIN Connect
21.45    

Sassuolo-Inter    

S Sport 2
22.00    

Atletico Madrid-Barcelona    

Spor Smart
22.00    

Nice-Brest  

beIN Connect
22.30    

Arouca-Sporting Lisbon    

S Sport +

#maç #spor #futbol
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