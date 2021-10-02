Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı.

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2021

13.30

Konyaspor-Alanyaspor

beIN Sports 1

13.30

Tuzlaspor-Keçiörengücü

beIN Max / TRT Spor

14.30

Fortuna Düsseldorf-Paderborn

beIN Connect

14.30

Holstein Kiel-Hansa Rostock

beIN Connect

14.30

Regensburg-Karlsruhe

beIN Connect

14.30

Manchester United-Everton

S Sport

15.00

Osasuna-Rayo Vallecano

Spor Smart

16.00

Salernitana-Genoa

S Sport 2

16.00

Kayserispor-Trabzonspor

beIN Sports 1

16.00

Göztepe-Giresunspor

beIN Sports 2

16.00

Balıkesirspor-Gençlerbirliği

beIN Max / TRT Spor

16.30

Dortmund-Augsburg

beIN Connect

16.30

Hertha Berlin-Freiburg

beIN Connect

16.30

Stuttgart-Hoffenheim

beIN Connect

16.30

Wolfsburg-Mönchengladbach

beIN Connect

17.00

Burnley-Norwich City

S Sport +

17.00

Chelsea-Southampton

S Sport

17.00

Leeds United-Watford

S Sport +

17.00

Wolverhampton-Newcastle

S Sport +

17.15

Mallorca-Levante

Spor Smart

18.00

Montpellier-Strasbourg

beIN Connect

19.00

Torino-Juventus

S Sport 2

19.00

Beşiktaş-Sivasspor

beIN Sports 1

19.00

Kocaelispor-İstanbulspor

beIN Max / TRT Spor

19.00

Adanaspor-Bandırmaspor

beIN Max 2 / TRT Avaz

19.30

Cadiz-Valencia

Spor Smart

19.30

Leipzig-Bochum

beIN Connect

19.30

Brighton-Arsenal

S Sport

20.00

Porto-Paços Ferreira

S Sport +

21.30

Nürnberg-Hannover

beIN Connect

21.45

Sassuolo-Inter

S Sport 2

22.00

Atletico Madrid-Barcelona

Spor Smart

22.00

Nice-Brest

beIN Connect

22.30

Arouca-Sporting Lisbon

S Sport +