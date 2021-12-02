Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık perşembe 2021

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 2 Aralık hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

⚽️ 01:30 River Plate vs Paranaense S Sport

⚽️ 03:30 Flamengo vs Racing Club S Sport

⚽️ 13:30 Altay vs Giresunspor beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 20:55 İstanbul Başakşehir vs RB Leipzig beIN SPORTS HD 1

⚽️ 20:55 Krasnodar vs Rennes beIN SPORTS HD 2

⚽️ 23:00 Manchester United vs PSG beIN SPORTS HD 3

⚽️ 23:00 Dortmund – Lazio beIN SPORTS HD 2

⚽️ 23:00 Sevilla – Chelsea beIN SPORTS HD 4

⚽️ 23:00 Ferencvaros – Barcelona beIN SPORTS MAX HD 2

⚽️ 23:00 Juventus – Dinamo Kiev beIN SPORTS MAX HD 1