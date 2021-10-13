Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim 2021
Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 1.lig, 2.lig ve 3.lig'lerin başlaması ile beraber nefesler tutuldu. maçların canlı yayınlarına, oynadıkları maçlar ve diğer bilgilerine yer verdik. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? hangi maç saat kaçta başlıyor? hangi maçın canlı yayını nerede yayınlanacak? voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? 13 Ekim çarşamba 2021
Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 1.lig, 2.lig ve 3.lig'lerin başlaması ile beraber nefesler tutuldu. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? hangi maç saat kaçta başlıyor? hangi maçın canlı yayını nerede yayınlanacak? voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? 13 Ekim çarşamba 2021
13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisi:
13:30
Galatasaray
Divan Kurulu
GS TV
14:00
Gümüşhanespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Elazığspor - Çatalcaspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:00
Fatsa Bld. - Bergama Bld.
TFF 2. Lig
Altaş TV Ordu
14:30
Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Krasnodar 2 - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Orenburg - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Fakel Voronej - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:30
M.Lipetsk - Veles Moskova
Rusya FNL Ligi
18:00
Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Kamaz - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Neftekhimik - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:30
Volgograd - Kuban
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:45
PSG - Zhytlobud
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Wolfsburg - Servette
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Baltika - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
22:00
Real Madrid - Breidablik
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Juventus - Chelsea
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1