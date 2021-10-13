Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 1.lig, 2.lig ve 3.lig'lerin başlaması ile beraber nefesler tutuldu. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? hangi maç saat kaçta başlıyor? hangi maçın canlı yayını nerede yayınlanacak? voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? 13 Ekim çarşamba 2021

13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisi:

13:30

Galatasaray

Divan Kurulu

GS TV

14:00

Gümüşhanespor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00

Elazığspor - Çatalcaspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:00

Fatsa Bld. - Bergama Bld.

TFF 2. Lig

Altaş TV Ordu

14:30

Tom Tomsk - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Krasnodar 2 - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

Orenburg - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Fakel Voronej - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:30

M.Lipetsk - Veles Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Akron Togliatti - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Kamaz - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Neftekhimik - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:30

Volgograd - Kuban

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

19:45

PSG - Zhytlobud

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

Wolfsburg - Servette

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:00

Baltika - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

22:00

Real Madrid - Breidablik

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Juventus - Chelsea

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube