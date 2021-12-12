Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Pazar

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 12 Aralık Pazar hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

12 ARALIK 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13.30 Adana Demirspor-Giresunspor beIN Sports

14.30 Torino-Bologna S Sport 2 15.00 Lille-Lyon

16.00 Y. Malatyaspor-Alanyaspor beIN Sports 1

16.00 İstanbulspor-Eyüpspor beIN Max 1 / TRT Spor

16.00 Villarreal-Rayo Vallecano Spor Smart

16.00 Rayo Vallecano-Espanyol Spor Smart

17.00 Brighton-Tottenham S Sport

18.15 Osasuna-Barcelona Spor Smart

19.00 Beşiktaş-Kayserispor beIN Sports 1

19.00 Strasbourg-Marsilya

19.00 Samsunspor-Ankaragücü beIN Max 1 / TRT Spor

19.30 E.Frankfurt-Leverkusen

19.30 Crystal Palace-Everton S Sport

20.00 Napoli-Empoli S Sport 2

20.30 Real Betis-Real Sociedad Spor Smart

22.45 Inter-Cagliari S Sport 2 22.45 PSG-Monaco

23.00 Real Madrid-Atletico Madrid Spor Smart