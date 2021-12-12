Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Pazar
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 12 Aralık Pazar hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 12 Aralık Pazar hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
12 ARALIK 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13.30 Adana Demirspor-Giresunspor beIN Sports
14.30 Torino-Bologna S Sport 2 15.00 Lille-Lyon
16.00 Y. Malatyaspor-Alanyaspor beIN Sports 1
16.00 İstanbulspor-Eyüpspor beIN Max 1 / TRT Spor
16.00 Villarreal-Rayo Vallecano Spor Smart
16.00 Rayo Vallecano-Espanyol Spor Smart
17.00 Brighton-Tottenham S Sport
18.15 Osasuna-Barcelona Spor Smart
19.00 Beşiktaş-Kayserispor beIN Sports 1
19.00 Strasbourg-Marsilya
19.00 Samsunspor-Ankaragücü beIN Max 1 / TRT Spor
19.30 E.Frankfurt-Leverkusen
19.30 Crystal Palace-Everton S Sport
20.00 Napoli-Empoli S Sport 2
20.30 Real Betis-Real Sociedad Spor Smart
22.45 Inter-Cagliari S Sport 2 22.45 PSG-Monaco
23.00 Real Madrid-Atletico Madrid Spor Smart
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Ankaraspor
|17
|29
|6. Afjet Afyonspor
|16
|28
|7. Çorum FK
|16
|28
|8. Bodrumspor
|16
|27
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Antalyaspor
|16
|21
|11. Adana Demirspor
|15
|20
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|15
|27
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|16
|10