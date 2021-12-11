Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Cumartesi

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

11 ARALIK CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?

12:00 Kasımpaşa – Galatasaray TFF Elit U16 Ligi GS TV

13:00 52 Orduspor – Şile Yıldız TFF 3. Lig Altaş TV Ordu

13:00 Elazığ Karakoçan – Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig RTV 23 Elazığ