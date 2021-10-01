Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı.

03.30

Atletico PR-Penarol

S Sport

19.30

Erzgebirge Aue-Hamburg

beIN Connect

19.30

Werder Bremen-Heidenheim

beIN Connect

20.00

Fatih Karagümrük-Başakşehir

beIN Sports 1

20.00

Antalyaspor-Adana Demirspor

beIN Sports 2

20.00

Altınordu-Menemenspor

beIN Max / TRT Spor

21.30

Köln-Greuther Fürth

beIN Connect

21.45

Cagliari-Venezia

S Sport 2

22.00

Athletic Bilbao-Alaves

Spor Smart

22.00

Lens-Reims

beIN Connect