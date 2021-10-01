Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 

SPOR 01.10.2021, 08:09
Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim 2021

Futbol severlerin büyük bir ilgi ile takip ettikleri futbol maçları tüm heyecanı ile takip ediyor. Futbol heyecanını doya doya yaşamak isteyenler stadyumları eve taşımaya devam ediyorlar. liglerin başlaması ile bu heyecan 2'ye katlandı. 
03.30    

Atletico PR-Penarol    

S Sport

19.30    

Erzgebirge Aue-Hamburg    

beIN Connect

19.30    

Werder Bremen-Heidenheim    

beIN Connect

20.00    

Fatih Karagümrük-Başakşehir    

beIN Sports 1

20.00    

Antalyaspor-Adana Demirspor    

beIN Sports 2

20.00    

Altınordu-Menemenspor    

beIN Max / TRT Spor

21.30    

Köln-Greuther Fürth    

beIN Connect

21.45    

Cagliari-Venezia    

S Sport 2

22.00    

Athletic Bilbao-Alaves    

Spor Smart

22.00    

Lens-Reims    

beIN Connect

#maç #futbol #spor
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