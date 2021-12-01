Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık çarşamba 2021
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 1 Aralık hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 1 Aralık hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
13:00
Ç.Rizespor - Ankaraspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:00
Adanaspor - Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın
A Spor
15:00
Karagümrük - Sarıyer
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın
A Spor
16:00
Mısır - Lübnan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
17:00
Alanyaspor - Osmaniyespor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
Kayserispor - Iğdırspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:30
Fas - Filistin
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
Parma - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
KFUM Oslo - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Bologna - Roma
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:30
Inter - Spezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:00
Angers - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:00
Brest - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:00
Metz - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
21:00
Strasbourg - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:00
Troyes - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|13
|14
|17. Watford
|13
|13
|18. Norwich City
|14
|10
|19. Burnley
|12
|9
|20. Newcastle
|14
|7