Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık çarşamba 2021

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 1 Aralık hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

13:00

Ç.Rizespor - Ankaraspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:00

Adanaspor - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor

15:00

Karagümrük - Sarıyer

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor

16:00

Mısır - Lübnan

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube

17:00

Alanyaspor - Osmaniyespor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

Kayserispor - Iğdırspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:30

Fas - Filistin

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube

20:00

Parma - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

KFUM Oslo - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Bologna - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30

Inter - Spezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:00

Angers - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:00

Brest - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:00

Metz - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

21:00

Strasbourg - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:00

Troyes - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV