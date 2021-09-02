Bugün maç var mı? Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Liglerde bir haftalık Milli maç arası verilmesinin ardından ve eksiklerini tamamlamak isteyen takımların hazırlık maçları hız kesmeden devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar var? Hangi maçlar hangi kanalda? 2 Eylül maç programları. 2 eylül hangi maçlar var. Futbol severlere merak konusu olan hangi maç hangi kanalda ? kim kiminle oynuyor soruları yanıtları haberimizde cevap buluyor.Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Liglerde milli aranın olmasının ardından bugün hangi maçların olduğu merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda?

Liglerde 1 haftalık Milli maç arası verilmesinin ardından hem yapılacak Milli maçlar, hem de eksiklerini tamamlamak isteyen takımların hazırlık maçları yapılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.BUGÜN MAÇ VAR MI?BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve bazı ülkelerin hazırlık maçlarının yanı sıra bazı takımların hazırlık maçları bulunmakta. Bugün oynanacak olan maçların saatlerine ve yayınlanacağı kanalları aşağıdan öğrenebilirsiniz.



2 EYLÜL OYNANACAK OLAN MAÇLAR!2022 Dünya Kupası Elemeleri

13.15 Japonya - Umman ---> Spor Smart HD

14.00 Güney Kore - Irak ---> Spor Smart 2

16.00 Kenya - Uganda --->FIFA Youtube

16.00 Demokratik Kongo - Tanzanya ---> FIFA Youtube

19.00 Gürcistan - Kosova ---> S Sport Plus

19.00 Namibya - Kongo ---> FIFA Youtube

19.00 Madagaskar - Benin ---> FIFA Youtube

19.00 Nijer - Burkina Faso ---> FIFA Youtube

19.00 İran - Suriye --->Spor Smart HD

19.45 BAE - Lübnan ---> Bilyoner TV

21.00 Avustralya - Çin ---> Spor Smar HD

21.00 Suudi Arabistan - Vietnam ---> Spor Smart 2

21.45 İsveç - İspanya ---> S Sport Plus

21.45Macaristan - İngiltere ---> S Sport

21.45 Cezayir - Cibuti ---> FIFA Youtube

22.00 Fas - Sudan ---> FIFA Youtube

23.00 Bolivya - Kolombiya ---> Bilyoner TV

21.45 Liechtenstein - Almanya ---> Yayın Yok

21.45 İtalya - Bulgaristan ---> Yayın Yok

21.45 Estonya - Belçika ---> Yayın Yok

Hazırlık Maçları

Beşiktaş - Ümraniyespor ---> 17.00 ---> A Spor

Kaynak: Haherler.com