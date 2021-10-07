Bugün Maç Var MI? 7 Ekim Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var?
Spor severlerin hergün takip ettiği maç saatleri ve hangi gün hangi maç var çok merak ediliyor. peki bugün hangi maçlar var? 7 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor.7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor severlerin hergün takip ettiği maç saatleri ve hangi gün hangi maç var çok merak ediliyor. peki bugün hangi maçlar var? 7 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor.7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
7 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14:00
Güney Kore - Suriye
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
16:00
Liberya - Yeşil Burun Adaları
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Tanzanya - Benin
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:30
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart
17:30
Irak - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
18:00
Demokratik Kongo - Madagaskar
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Ekvator Ginesi - Zambiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti
FIFA Dünya Kupası Eleme
19:00
Ruanda - Uganda
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:45
BAE - İran
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:00
Suudi Arabistan - Japonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
21:45
Belçika - Fransa
UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
22:00
Mali - Kenya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Tunus - Moritanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Çin - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:30
Avustralya - Umman
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
kaynak:bölge gündem
Kanunsuz Topraklar Dizisinin konusu ne? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Kanunsuz Toprak Dizi Oyuncuları kimler?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|6
|14
|2. Hekimoğlu Trabzon
|6
|14
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|6
|14
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|6
|14
|5. Ankaraspor
|6
|13
|6. Bodrumspor
|6
|12
|7. Çorum FK
|6
|12
|8. Sakaryaspor
|6
|12
|9. Etimesgut Belediyespor
|6
|10
|10. Somaspor
|6
|10
|11. Afjet Afyonspor
|6
|9
|12. Serik Belediyespor
|6
|9
|13. İnegölspor
|6
|8
|14. Sarıyer
|6
|7
|15. Diyarbekirspor
|6
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|6
|3
|17. Turgutluspor
|6
|1
|18. Ergene Velimeşespor
|6
|1
|19. Adıyaman FK
|6
|0
|20. Kahramanmaraşspor
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1