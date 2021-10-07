Bugün Maç Var MI? 7 Ekim Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var?

Spor severlerin hergün takip ettiği maç saatleri ve hangi gün hangi maç var çok merak ediliyor. peki bugün hangi maçlar var? 7 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor.7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 

SPOR 07.10.2021, 09:48 07.10.2021, 09:50
Bugün Maç Var MI? 7 Ekim Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var?

Spor severlerin hergün takip ettiği maç saatleri ve hangi gün hangi maç var çok merak ediliyor. peki bugün hangi maçlar var? 7 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor.7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 

7 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00
Güney Kore - Suriye
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

16:00
Liberya - Yeşil Burun Adaları
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Tanzanya - Benin
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:30
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

17:30
Irak - Lübnan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

18:00
Demokratik Kongo - Madagaskar
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Ekvator Ginesi - Zambiya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti
FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00
Ruanda - Uganda
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:45
BAE - İran
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00
Suudi Arabistan - Japonya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:45
Belçika - Fransa
UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

22:00
Mali - Kenya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Tunus - Moritanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Çin - Vietnam
FIFA Dünya Kupası Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:30
Avustralya - Umman
FIFA Dünya Kupası Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

kaynak:bölge gündem

#maç #futbol
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