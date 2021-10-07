Bugün Maç Var MI? 7 Ekim Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var?

Spor severlerin hergün takip ettiği maç saatleri ve hangi gün hangi maç var çok merak ediliyor. peki bugün hangi maçlar var? 7 Ekim 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor.7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 7 Ekim 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

7 EKİM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00

Güney Kore - Suriye

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

16:00

Liberya - Yeşil Burun Adaları

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Tanzanya - Benin

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:30

Stefan Kuntz

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

17:30

Irak - Lübnan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

18:00

Demokratik Kongo - Madagaskar

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Ekvator Ginesi - Zambiya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Nijerya - Orta Afrika Cumhuriyeti

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Ruanda - Uganda

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:45

BAE - İran

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00

Suudi Arabistan - Japonya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:45

Belçika - Fransa

UEFA Uluslar Ligi Play Off/Yarı Final

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

22:00

Mali - Kenya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Tunus - Moritanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Çin - Vietnam

FIFA Dünya Kupası Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:30

Avustralya - Umman

FIFA Dünya Kupası Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

kaynak:bölge gündem