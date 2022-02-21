Bugün maç var mı? 21 Şubat Pazartesi
Maç severler hangi gün maç olduğunu ve saatlerini merak ediyor. Peki bugün hangi takımların maçları var?
Maç severler hangi gün maç olduğunu ve saatlerini merak ediyor. Peki bugün hangi takımların maçları var?
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14:30 Manisa FK - ÜmraniyesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1
17:00 Adanaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1
19:30 Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:30 Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV20:00Göztepe - GalatasaraySpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:00 Eyüpspor - MenemensporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Max 1
20:00 Altınordu - BandırmasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 2
20:00 Wisla Plock - Gornik LecznaPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:00 Cagliari - Napoliİtalya Serie ACBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00 Randers - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV
22:00 Ajax - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
22:00 Jong AZ - NAC BredaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
22:00 Jong Utrecht - ExcelsiorHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
22:45 Toulouse - Le HavreFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00 Bologna - Speziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00 Celta Vigo - Levanteİspanya La LigaSpor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV
23:00 Amorebieta - Leganesİspanya La Liga 2Bilyoner TV
23:00 San Martin - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV
23:15 Santa Clara - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|25
|55
|2. 1461 Trabzon FK
|25
|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
|48
|4. Bodrumspor
|25
|47
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|25
|45
|6. Çorum FK
|25
|43
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|25
|43
|8. Somaspor
|25
|42
|9. Afjet Afyonspor
|25
|41
|10. Ankaraspor
|25
|35
|11. İnegölspor
|25
|34
|12. Etimesgut Belediyespor
|25
|32
|13. Serik Belediyespor
|25
|30
|14. Diyarbekirspor
|25
|28
|15. Adıyaman FK
|25
|28
|16. Sarıyer
|25
|26
|17. Turgutluspor
|25
|24
|18. Ergene Velimeşespor
|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17