Bugün maç var mı? 21 Şubat Pazartesi

Maç severler hangi gün maç olduğunu ve saatlerini merak ediyor. Peki bugün hangi takımların maçları var?

21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:30 Manisa FK - ÜmraniyesporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1

17:00 Adanaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 1

19:30 Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV

19:30 Radomlje - MariborSlovenya 1. LigiBilyoner TV20:00Göztepe - GalatasaraySpor Toto Süper LigBein Sports 1

20:00 Eyüpspor - MenemensporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Max 1

20:00 Altınordu - BandırmasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Max 2

20:00 Wisla Plock - Gornik LecznaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

21:00 Cagliari - Napoliİtalya Serie ACBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00 Randers - ViborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV

22:00 Ajax - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:00 Jong AZ - NAC BredaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:00 Jong Utrecht - ExcelsiorHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

22:45 Toulouse - Le HavreFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00 Bologna - Speziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00 Celta Vigo - Levanteİspanya La LigaSpor Smart, CBC Sport, Bilyoner TV

23:00 Amorebieta - Leganesİspanya La Liga 2Bilyoner TV

23:00 San Martin - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV

23:15 Santa Clara - PortimonensePortekiz Liga NOSBilyoner TV.