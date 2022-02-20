Bugün maç var mı? 20 Şubat Pazar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber futbol seferlerde cumartesi ve pazar hangi maçların olacağını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var?

20 Şubat Pazar (Bugün) hangi maçlar var?

20 Şubat Pazar 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

20 Şubat Pazar 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

20 Şubat Pazar 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

20 Şubat Pazar 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR