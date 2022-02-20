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Bugün maç var mı? 20 Şubat Pazar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber futbol seferlerde cumartesi ve pazar hangi maçların olacağını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var?

SPOR 20.02.2022, 12:26 20.02.2022, 12:26
Bugün maç var mı? 20 Şubat Pazar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber futbol seferlerde cumartesi ve pazar hangi maçların olacağını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var?

20 Şubat Pazar (Bugün) hangi maçlar var?

20 Şubat Pazar 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

20 Şubat Pazar 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

20 Şubat Pazar 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

20 Şubat Pazar 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

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İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 25 55
2. 1461 Trabzon FK 25 55
3. Sivas Belediyespor 25 48
4. Bodrumspor 25 47
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 25 45
6. Çorum FK 25 43
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 25 43
8. Somaspor 25 42
9. Afjet Afyonspor 25 41
10. Ankaraspor 25 35
11. İnegölspor 25 34
12. Etimesgut Belediyespor 25 32
13. Serik Belediyespor 25 30
14. Diyarbekirspor 25 28
15. Adıyaman FK 25 28
16. Sarıyer 25 26
17. Turgutluspor 25 24
18. Ergene Velimeşespor 25 18
19. Kahramanmaraşspor 25 13
20. Niğde Anadolu FK 25 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Beşiktaş 26 41
6. Alanyaspor 25 40
7. Fenerbahçe 25 40
8. Hatayspor 25 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17