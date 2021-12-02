Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik..

Bugün kupada hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor ASPOR

13.00 Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor

14.00 Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Yeni Malaytaspor-Akhisarspor ASPOR

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ASPOR

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor ASPOR

19.00 Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK ASPOR

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor ASPOR