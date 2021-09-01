Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı?

Spor ve futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye ve dünya liglerinde bugün maç var mı? Bugün televizyonda hangi takımların maçı var? 1 Eylül 2021 Çarşamba günü hangi takımların maçı var? Futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve daha fazlası...

Türkiye ve dünya sporunda bugün oynanacak maçlar şöyle:

Saat 17.00'de Kazakistan - Ukrayna maçı S Sport kanalında oynanacak.

Saat 19.00'da ise Finlandiya - Galler maçı yine aynı şekilde S Sport kanalından izlenebilir.

Saat 21.45'te ise Milli Takımın maçı var. Türkiye - Karadağ maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.