Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı?
Spor ve futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye ve dünya liglerinde bugün maç var mı? Bugün televizyonda hangi takımların maçı var? 1 Eylül 2021 Çarşamba günü hangi takımların maçı var? Futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve daha fazlası...
Spor ve futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye ve dünya liglerinde bugün maç var mı? Bugün televizyonda hangi takımların maçı var? 1 Eylül 2021 Çarşamba günü hangi takımların maçı var? Futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve daha fazlası...
Türkiye ve dünya sporunda bugün oynanacak maçlar şöyle:
Saat 19.00'da ise Finlandiya - Galler maçı yine aynı şekilde S Sport kanalından izlenebilir.
Saat 21.45'te ise Milli Takımın maçı var. Türkiye - Karadağ maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0