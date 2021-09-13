Bugün Kimin Maçı Var, Bugün Maç Var Mı? 13 Eylül Pazartesi Hangi Maçlar Var? Hangi Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Tüm dünyada yoğun ilgi odağı olan futbol heyecanla devam ediyor. 13 Eylül pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maçlar hangi sahalarda oynanıyor?

20:00

Gaziantep FK-Antalyaspor

beIN Sports 1

20:00

Alanyaspor-Giresunspor

beIN 2

20:00

Balıkesirspor-Tuzlaspor

TRT Spor

21:00

Gatefe-Elche

Spor Smart

21:45

Bologna-Hellas Verona

S Sports 4

22:00

Everton-Burnley

S Sport

23:00

Granada-Real Betis

Spor Smart