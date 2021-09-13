Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı? 13 Eylül Pazartesi

Tüm dünyada yoğun ilgi odağı olan futbol heyecanla devam ediyor. 13 Eylül pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maçlar hangi sahalarda oynanıyor?

SPOR 13.09.2021, 09:03
Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı? 13 Eylül Pazartesi

Tüm dünyada yoğun ilgi odağı olan futbol heyecanla devam ediyor. 13 Eylül pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maçlar hangi sahalarda oynanıyor?

20:00
Gaziantep FK-Antalyaspor
beIN Sports 1

20:00
Alanyaspor-Giresunspor
beIN 2

20:00
Balıkesirspor-Tuzlaspor
TRT Spor

21:00

Gatefe-Elche
Spor Smart

21:45
Bologna-Hellas Verona
S Sports 4

22:00
Everton-Burnley
S Sport

23:00
Granada-Real Betis
Spor Smart

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İkindi 15:45
Akşam 18:35
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Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0