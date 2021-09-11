Bugün Hangi Maçlar Var? Hangi Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak? 12 Eylül Pazar Günü Hangi Maçlar Var? 12 Eylül Pazar Bugün Hangi Maçlar Var? Hangi Takım Kiminle Oynuyor?

LİG’lerin başlaması ile nefesler tutuldu. Yediden yetmişe herkesin ilgi odağı olan futbol maçları büyük bir ilgi ile izlenmekte.Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 12 Eylül pazargünü hangi maçlar var? 12 Eylül pazar bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?

Tüm dünyada yoğun bir ilgi odağı haline gelen spor dalı olan futbol, tüm heyecanla devam ediyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesin merakla beklediği maç tarihlerini her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir araya topladık. Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 12 Eylül cumartesi günü hangi maçlar var? 12 Eylül pazar bugün hangi maçlar var? hangi takım kiminle oynuyor?

LİG’lerin başlaması ile nefesler tutuldu. Yediden yetmişe herkesin ilgi odağı olan futbol maçları büyük bir ilgi ile izlenmekte.

12 Eylül Pazar hangi maçlar var?

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)