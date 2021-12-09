Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık 2021 Perşembe maçları

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 9 Aralık Perşembe hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?

20:45

Antwerp - Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

20:45

Fenerbahçe - E.Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

20:45

Legia Varşova - Spartak Moskova

UEFA Avrupa Ligi

CBC Sport, Exxen

20:45

Lyon - Glasgow Rangers

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

20:45

Napoli - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

20:45

Real Sociedad - PSV

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

20:45

Sparta Prag - Brondby IF

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

20:45

Sturm Graz - Monaco

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

20:45

Alashkert - Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

20:45

AZ Alkmaar - Randers

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

20:45

CFR Cluj - Jablonec

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

20:45

CSKA Sofya - Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

20:45

KAA Gent - Flora Tallin

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok