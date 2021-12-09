Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık 2021 Perşembe maçları
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 9 Aralık Perşembe hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 9 Aralık Perşembe hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı?
20:45
Antwerp - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Fenerbahçe - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Legia Varşova - Spartak Moskova
UEFA Avrupa Ligi
CBC Sport, Exxen
20:45
Lyon - Glasgow Rangers
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Napoli - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Real Sociedad - PSV
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
20:45
Sparta Prag - Brondby IF
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:45
Sturm Graz - Monaco
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
20:45
Alashkert - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
AZ Alkmaar - Randers
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
CFR Cluj - Jablonec
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
CSKA Sofya - Roma
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:45
KAA Gent - Flora Tallin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10