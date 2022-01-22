Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta oynanacak, hangi takımların maçları var?

Cumartesi Hngi Maçlar Var?

13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK beIN Sports 2

15.30 Everton-Aston Villa S Sport

16.00 A.Demirspor-F.Karagümrük beIN Sports 2

16.00 Sivasspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

17.00 Genoa-Udinese S Sport, Bilyoner

17.30 Hoffenheim-B.Dortmund beIN Connect, Bilyoner

17.30 B.Leverkusen-Augsburg Bilyoner

18.00 Brentford-Wolverhampton S Sport

18.00 Leeds United-Newcastle S Sport Plus

18.00 M.United-West Ham S Sport

18.15 Villarreal-Mallorca Spor Smart

19.00 Başakşehir-Göztepe beIN Sports 1

20.00 Inter-Venezia S Sport

20.30 Southampton-M.City S Sport

23.00 A.Madrid-Valencia Spor Smart