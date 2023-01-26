Bucaspor - kastamonuspor, maçı ne zaman, saat kaçta? canlı yayın verilecek mi?

Mehmet Salih Giyci – WanHaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22. Hafta mücadelesinde 1928 Bucaspor, geçen hafta aldığı Etimesgut mağlubiyetinden sonra liderlik koltuğunu Kocaelispor’a kaptırdı.

Son iki haftadır düşüş yaşayan Bucaspor, Karacabey Belediyespor ve Etimesgut maçlarında 5 puan bıraktı.

21. Hafta geride kalırken Bucaspor, 42 puanla 2. Sırada yer alıyor. Kendi seyircisi önünde mutlak 3 puan hedefi ile sahaya çıkan Bucaspor, bu maçı kaybetmesi durumunda aynı puana sahip 1461 Trabzon’a 2’inciliği kaptırabilir.

Kastamonuspor, son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 23 puanla 13. Sırada yer aldı. Geçen hafta kendi evinde Sarıyer’i 4-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekip düşme hattından uzaklaşmayı bildi.

İlk devrede Kastamonu da oynanan maç 0-0 berabere bitmişti. İki takım tarihinde 2. Kez karşılaşacak. Yeni Buca Stadı’nda oynanacak mücadele pazar günü saat 14:00 de başlayacak.

STAT: Yeni Buca Stadı

TARİH: 29.11.2023, 14:00

1928 Bucaspor Muhtemel 11’i

Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, İlhan Depe, Adem Kabak, Alper Duruk, Furkan Çil, İrfan Akgün, Enes Alıç, Saruhan Fındıkçı, Erhan Çelenk, Erhan Şentürk

Kastamonuspor 1966 Muhtemel 11’i

Eray Birniçan, Şaban Özel, Emre Coşkun, Kemal Aydemir, Berkay Samancı, Yusuf Tulum, Yasin Başaytaç, Yiğitali Bayrak, Abdulaziz Solmaz, Ergin Keleş, Burak Çalık