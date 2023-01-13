Bucaspor 1928 - Karacabey Belediyespor, maçı ne zaman, saat kaçta?

WanHaber - Mehmet Salih Giyci

TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta ilk devreyi 41 puanla lider kapatan 1928 Bucaspor istikrarlı gidişatını devam ettirmek istiyor.

Son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, rakibi Karacabey Belediyespor son 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 32 puan alarak ilk devreyi 32 puanla 6. Sırada kapattı.

İki takım arasında oynanan 7 maçta 1928 Bucaspor 1 Karacabey Belediyespor 2 maçı kazanırken iki takım arasında ki 4 maç ise berabere bitti.

Karacabey Belediyespor cephesinde son 5 maçta alınan kötü sonuçlar nedeni ile bu maçı kazanıp seriye bağlamak istiyor.

İlk devreyi Karacabey Belediyespor moralsiz kapatırken, takımın Teknik Direktörü Bülent Akan eleştirilerin odağı oldu.

STAT: Yeni Buca Stadı

1928 Bucaspor Muhtemel 11’i

Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Onur Özcan, Alper Duruk, Cuma Menize, Furkan Çil, Enes Alıç, Saruhan Fındıkçı, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Erhan Şentürk

Karacabey Belediyespor Muhtemel 11’i

Hüseyin Arslan, Yusuf Gümüş, İlke Nelik, Kadir Turhan, Onur Karakabak, Tuğay Adamcıl, Bekir Can Kara, Erdem Dikbasan, Mustafa Diler, Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay