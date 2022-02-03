Boluspor-Tuzlaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Taraftarlar maçı heyecanla bekliyor. Peki Boluspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta?

1. Lig'in 22. haftasında oynanması gerekirken ertelenen iki maçın yapılacağı tarihler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Boluspor - Tuzlaspor müsabakası 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. Tuzlaspor, Galatasaray ile yaptığı hazırlık maçında 6-2 galibiyetle sahadan ayrılmıştı.