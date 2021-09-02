BJK ümraniye maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig'de topladığı 7 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, hazırlık maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Milli Takımın maçları nedeniyle verilen arayı değerlendirmek isteyen Kara Kartal, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Spor severler, Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

Son şampiyon Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Yeni transferleri ile göz dolduran Siyah beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak maça kilitlendi. Taraftarlar ise, Beşiktaş Ümraniyespor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancağını öğrenmek istiyor.

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımının, Dünya Kupası için oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig’e ara verildi.

Bu arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

2 Eylül Perşembe günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşma Beşiktaş Youtube kanalından ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.