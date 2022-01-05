BJK Süper Kupa final maçı ne zaman?

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, siyah beyazlı ekibin ligde de şampiyonluğa ulaşmasıyla TFF Süper Kupa finalini oynamaya hak kazanmıştı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

5 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 5 futbolcunun Süper Kupa kadrosundan çıkartıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır."

kaynak:türkgün