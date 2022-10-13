BESYO kursu ile 59 öğrenci üniversiteli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin eğitim kalitesini artırmak, eğitime destek vermek adına yaptığı projeleri sürdürüyor. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinasyonunda Nisan ayında BESYO hazırlık kursu açıldı.

Tamamen ücretsiz olan kurslarda 5 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak Ekim ayına kadar antrenman yapan öğrenciler yoğun çalışma temposunun ardından BESYO sınavlarına katıldı. BESYO’ya katılan kursiyerden 59’u farklı üniversitelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine yerleşirken, 32 öğrenci ise spor liselerinde okumaya hak kazandı.