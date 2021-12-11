Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Heyecanla beklenen maç ne zaman saat kaçta hangi kanallarda yayınlanacak? Beşiktaş da Trabzonspor da çok önemli yıldızlara sahip, ancak iki isim var ki; kariyerleri boyunca bu tip büyük maçları defalarca oynadılar: Pjanic ve Hamsik... Pjanic, Juventus ve Barcelona formalarıyla fark yarattı, Hamsik ise Napoli’de efsaneleşti. Bu kez Vodafone Park’ta, iki büyük ustanın orta sahadaki kapışması nefes kesecek.
Heyecanla beklenen maç ne zaman saat kaçta hangi kanallarda yayınlanacak? Beşiktaş da Trabzonspor da çok önemli yıldızlara sahip, ancak iki isim var ki; kariyerleri boyunca bu tip büyük maçları defalarca oynadılar: Pjanic ve Hamsik... Pjanic, Juventus ve Barcelona formalarıyla fark yarattı, Hamsik ise Napoli’de efsaneleşti. Bu kez Vodafone Park’ta, iki büyük ustanın orta sahadaki kapışması nefes kesecek.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Ankaraspor
|17
|29
|6. Afjet Afyonspor
|16
|28
|7. Çorum FK
|16
|28
|8. Bodrumspor
|16
|27
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|15
|27
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|16
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|14
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Kocaelispor
|15
|23
|7. Gençlerbirliği
|15
|23
|8. Samsunspor
|14
|22
|9. Tuzlaspor
|14
|22
|10. Boluspor
|15
|20
|11. İstanbulspor
|14
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|16. Manisa FK
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Aston Villa
|15
|19
|12. Leicester City
|15
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10