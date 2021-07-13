Beşiktaş'ın yeni transferi
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki Mehmet Topal resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından 2. transferini gerçekleştirdi. Siyah Beyazlı ekip, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan olan 35 yaşındaki oyuncu, Türkiye futbol tarihinde önemli rekorların da sahibi durumunda. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.
Süper Lig kariyerinde 338 maça çıkan ve 20 gol atıp 22 asist yapan Topal, savunma ağırlıklı futboluyla öne çıkıyor.yeniakit
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