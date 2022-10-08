Beşiktaş-Giresun maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Giresun maçı hazırlıkları sürüyor. Taraftarları büyük maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte maç detayları...

BEŞİKTAŞ-GİRESUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Beşiktaş maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Çotanak Stadyumunda oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğıurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ-GİRESUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Giresun maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.