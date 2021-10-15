Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Maç severlerinin heyecanla beklediği maç tarihleri yayınlandı mı? Hangi tarihler arasında yapılacaktır? Hangi kanallarda yayınlanacak?
Maç severlerinin heyecanla beklediği maç tarihleri yayınlandı mı? Hangi tarihler arasında yapılacaktır? Hangi kanallarda yayınlanacak?
Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde ilk 3 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyeti olan Gaziantep Basket'i konuk edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte o soruların cevapları...
Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
kaynak:bölge gündem
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|O
|P
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|8
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|17
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|8
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|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
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|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
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|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1