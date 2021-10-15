Maç severlerinin heyecanla beklediği maç tarihleri yayınlandı mı? Hangi tarihler arasında yapılacaktır? Hangi kanallarda yayınlanacak?

Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde ilk 3 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyeti olan Gaziantep Basket'i konuk edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte o soruların cevapları...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

kaynak:bölge gündem