Taraftarların heyecanla beklediği maça sayılı günler kaldı. Peki Beşiktaş-Fraport-Tav Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ – FRAPORT-TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Gökhan Bilir yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.