Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maç yapılacak? Taraftarlarının heyecanla beklediği büyük ve zorlu maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak bu hafta hangi maçlar var hangi takımlar arasında maçlar var saat kaçta canlı yayınlar olacak maç severler maç tutkunları için derledik..

BORUSSİA DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı 7 Aralık Salı Signal Iduna Park'ta oynanacak. Borussia Dortmund Beşiktaş maçı yarın saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden üyeliği olanlara canlı yayımlanacak.