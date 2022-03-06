Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı, 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

Hakem Erkan Özdamar tarafından yönetilecek maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bahtiyar Birinci yaparken, Melis Özçiğdem dördüncü hakem olacak.

KADIN VE 12 YAŞ ALTI ARASI ÇOCUKLARA BEDAVA

Siyah beyazlı kulüp, Başakşehir maçında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın ve 21 yaş altı çocukları stadında ücretsiz olarak konuk edecek.

Ücretsiz bilet detayları şu şekilde:

Kadın taraftarlar, ücretsiz biletlerini bugün (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edebilirler.

Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Ücretsiz biletler, transfere kapalıdır.

0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir.