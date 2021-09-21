Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta?

Dünya genelinde en çok izlenen spor dalı olan futbol maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Lig;’lerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. 21Eylül Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA maçları, süper LİG’ler ve eleme maçlarının başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı giderek artmaya başladı. Futbol severleri ekrana kitleyen maçlar her geçen gün farklı saatlerde ve farklı kanallarda yayınlanmaya devam ediyor. Futbol severlerin en merak ettiği ve kaçırmak istemediği futbol maçlarının yayınlandığı saatleri ve kanalları her gün sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Peki bugün hangi maçlar var? 21Eylül Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı saat kaçta başlıyor? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor-Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak? Çaykur Rizespor-Altay maçı saat kaçta başlayacak? Çaykur Rizespor-Altay maçı ne zaman? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adana Demirspor ne zaman? Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor-Sivasspor ne zaman?

17.00

Fatih Karagümrük-Antalyaspor

beIN Sports 1

17.00

Çaykur Rizespor-Altay

beIN Sports 2

19.30

Bologna-Genoa S

Sport 2

20.00

Beşiktaş-Adana Demirspor

beIN Sports 1

20.00

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

beIN Sports 2

20.30

Getafe-Atletico Madrid

Spor Smart

21.45

Atalanta-Sassuolo

S Sport Plus

21.45

Fiorentina-Inter

S Sport 2

23.00

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

Spor Smart

23.00

Levante-Celta Vigo

Spor Smart 2