Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta?
Dünya genelinde en çok izlenen spor dalı olan futbol maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Lig’lerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. 21Eylül Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı saat kaçta başlıyor? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor-Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak? Çaykur Rizespor-Altay maçı saat kaçta başlayacak? Çaykur Rizespor-Altay maçı ne zaman? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adana Demirspor ne zaman? Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor-Sivasspor ne zaman?
Dünya genelinde en çok izlenen spor dalı olan futbol maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Lig;’lerin başlaması ile birlikte futbol heyecanı ikiye katlandı. 21Eylül Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA maçları, süper LİG’ler ve eleme maçlarının başlaması ile birlikte futbol maç heyecanı giderek artmaya başladı. Futbol severleri ekrana kitleyen maçlar her geçen gün farklı saatlerde ve farklı kanallarda yayınlanmaya devam ediyor. Futbol severlerin en merak ettiği ve kaçırmak istemediği futbol maçlarının yayınlandığı saatleri ve kanalları her gün sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Peki bugün hangi maçlar var? 21Eylül Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maç saat kaçta yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı saat kaçta başlıyor? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor-Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak? Çaykur Rizespor-Altay maçı saat kaçta başlayacak? Çaykur Rizespor-Altay maçı ne zaman? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adana Demirspor ne zaman? Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor-Sivasspor ne zaman?
17.00
Fatih Karagümrük-Antalyaspor
beIN Sports 1
17.00
Çaykur Rizespor-Altay
beIN Sports 2
19.30
Bologna-Genoa S
Sport 2
20.00
Beşiktaş-Adana Demirspor
beIN Sports 1
20.00
Yeni Malatyaspor-Sivasspor
20.30
Getafe-Atletico Madrid
Spor Smart
21.45
Atalanta-Sassuolo
S Sport Plus
21.45
Fiorentina-Inter
S Sport 2
23.00
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
Spor Smart
23.00
Levante-Celta Vigo
Spor Smart 2
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:32
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman 1954 Spor
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0