Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatleri bugün 25 Kasım hangi maçlar var saat kaçta sorularına haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. Peki bugün hangi maçlar var saat kaçta oynanacak hangi takımların maçları var. Taraftarların tutkuyla takip ettiği maç bilgilerini sizler için derledik. Bugün maç var mı? Türkiye Belarus maçı ne zamna saat kaçta hangi kanalda?

Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

BELARUS - TÜRKİYE FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı 25 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Minsk'da, Sports Palace Stadyumu'nda oynanacak.

BELARUS - TÜRKİYE FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Belarus - Türkiye FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçı NTV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

NTV, Digiturk 41, D Smart 31, Kablo TV 46, Tivibu 56, Turkcell TV+ 51, Fil Box 50, Vodafone TV 41 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.